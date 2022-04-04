Rusya Mikolayiv'i bombaladı, hastane vuruldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya Mikolayiv'i bombaladı, hastane vuruldu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Ukrayna'nın güneyinde yer alan Mikolayiv kentindeki jinekoloji hastanesi Rus bombalarının hedefi oldu.

Ukrayna'nın güneyinde yer alan Mikolayiv kentindeki jinekoloji hastanesi Rus bombalarının hedefi oldu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 40. gününde devam ederken, Rus bombaları bu kez ülkenin güneyinde bulunan Mikolayiv kentini vurdu. Birçok sivil noktayı hedef alan Rusya, jinekoloji hastanesini vurdu. Hastanenin içinden paylaşılan görüntülerde, eşyaların kullanılamaz hale geldiği ve odaların büyük hasar aldığı görüldü. Saldırı sonrası açıklama yapan Mikolayiv Belediye Başkanı Aleksandır Senkevich, "Arkadaşlar Ruslar sabahın erken saatinde saldırmaya başladı. Bilgileri topluyoruz. Olay yerinden lütfen fotoğraf ve görüntü paylaşmayın. Dün jinekoloji hastanesine de saldırıldı. Şans eseri ne doktorlar ne de hastalar yaralanmadı" ifadelerini kullandı.

(Bekir Keskin/ İHA)

Rusya Mikolayiv'i bombaladı, hastane vuruldu

Rusya Mikolayiv'i bombaladı, hastane vuruldu

Rusya Mikolayiv'i bombaladı, hastane vuruldu

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title