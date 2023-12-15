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Rusya Merkez Bankası Politika Faizini Yüzde 16'ya Yükseltti

15 Aralık 2023 13:59 Güncelleme: 14:00 Abone Ol

Rusya Merkez Bankası, politika faizini 100 baz puan artışla yüzde 16'ya yükseltti. Banka, enflasyon baskısının devam ettiğini ve yıl sonu enflasyon oranının yüzde 7 ila 7,5 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini açıkladı. Ayrıca, Rus ekonomisindeki büyümenin 2023'te yüzde 3'ü geçeceği öngörüsüne yer verildi.