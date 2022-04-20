Rusya: Mariupol'de Ukraynalı güçlerin ve sivillerin tahliyesi için açılan koridor kullanılmadı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya: Mariupol'de Ukraynalı güçlerin ve sivillerin tahliyesi için açılan koridor kullanılmadı

AA - Ali Cura - Güncel
 - Güncelleme:
Rusya: Mariupol'de Ukraynalı güçlerin ve sivillerin tahliyesi için açılan koridor kullanılmadı

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Mariupol'de Azovstal Metalürji Fabrikası'ndaki sivillerin ve Ukraynalı silahlı güçlerin çıkması için açılan koridorun kullanılmadığını ifade etti.

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Mariupol'de Azovstal Metalürji Fabrikası'ndaki sivillerin ve Ukraynalı silahlı güçlerin çıkması için açılan koridorun kullanılmadığını ifade etti.

Mizintsev yaptığı açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin, sivillerin tahliyesi için sadece insani amaçlarla Moskova saati ile 14.00'ten itibaren Mariupol'de bulunan Azovstal Metalürji Fabrikası sahasından bir insani koridor açtığını belirtti.

Rus ordusunun, bu bölgede bulunan Ukrayna silahlı güçleri ve yabancı paralı savaşçıların silah bırakıp teslim olmalarını teklif ettiğini kaydeden Mizintsev, "İlan edilen insani operasyonun Kiev yetkilileri tarafından alaycı bir şekilde kesintiye uğradığını, kimsenin belirtilen koridoru kullanmadığını belirtmek zorundayız. Milliyetçi taburların komutanları, kendilerini ve astlarının hayatlarını kurtarmak için bu fırsatı da kullanmadılar. Aynı zamanda Kiev makamları Rus girişimlerini görmezden geldi, Ukraynalı askerlere insanlık dışı bir tutum sergiledi, onlara anlamsız direnişi durdurma emri vermedi." ifadelerini kullandı.

AA / Ali Cura - Güncel

Mariupol, Moskova, Rusya, Rus, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title