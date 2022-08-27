Rusya, Macaristan'da iki nükleer reaktör kuracak Güncel Haberler Rusya'nın Macaristan'da iki yeni nükleer reaktör inşa edeceği bildirildi. Rusya'nın Macaristan'da iki yeni nükleer reaktör inşa edeceği bildirildi. BBC'nin haberine göre, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumunun (ROSATOM) gelecek haftalarda Macaristan'da iki yeni nükleer reaktör inşa etmeye başlayacağını açıkladı. Szijjarto, Facebook'ta yaptığı paylaşımda, "İnşaat başlasın." ifadesini kullanarak, bunun önemli bir adım olduğunu vurguladı. Bu şekilde Macaristan'ın uzun vadede enerji güvenliğinin sağlanacağını belirten Szijjarto, böylece enerji fiyatlarındaki dalgalanmaların önüne geçileceğini kaydetti. Szijjarto, reaktörlerin 2030'a kadar faaliyete hazır olacağı bilgisini paylaştı. Güncel Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer Macaristan Rusya Güncel Haberler

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