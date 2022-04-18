Rusya Lviv'i 5 roketle vurdu: 6 ölü, 11 yaralı

Ukrayna'nın Lviv kentini 5 roketle hedef alan Rusya'nın saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 24 Şubat'tan beri sürüyor. Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadoviy, Rusya'nın kente 5 roketle saldırı düzenlendiğini bildirdi. Saldırıya yönelik açıklama yapan Sadoviy, "Şehir 5 roketle vuruldu. Ekipler olay yerinde müdahalelerini sürdürüyor. Roketlerden biri lastikçiye isabet etti. İlk belirlemelere göre 6 kişi öldü ve aralarında 1 çocuğun da bulunduğu 11 kişi yaralandı. Yaklaşık 40 araç zarar gördü. Patlama yerine yakın bulunan ve tahliye edilen vatandaşların yaşadığı bir otelin camları kırıldı. Levandovskaya ve Shevchenko caddeleri trafiğe kapatıldı" ifadelerini kullandı. Acil Durumlar Servisi'nin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

(Bekir Keskin/ İHA)