Rusya Lviv'de havalimanını vurdu
İhlas Haber Ajansı - Volkan Kayalar - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
- Rusya Lviv'de havalimanını vurdu Rusya, Ukrayna'nın Lviv kentinde havalimanının yakınlarını hedef aldı.
- Rusya Lviv'de havalimanını vurdu
LVİV - Rusya, Ukrayna'nın Lviv kentinde havalimanının yakınlarını hedef aldı.
Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarına 23 gündür devam ediyor. Rus hava kuvvetleri bugün sabah saatlerinde Polonya sınırına yakın Lviv kentinde uluslararası havalimanının yakınlarını vurdu. Saldırının ardından gökyüzüne yükselen dumanlar şehrin bir çok noktasından görüldü.