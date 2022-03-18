- Rusya Lviv'de havalimanını vurdu

LVİV - Rusya, Ukrayna'nın Lviv kentinde havalimanının yakınlarını hedef aldı.

Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarına 23 gündür devam ediyor. Rus hava kuvvetleri bugün sabah saatlerinde Polonya sınırına yakın Lviv kentinde uluslararası havalimanının yakınlarını vurdu. Saldırının ardından gökyüzüne yükselen dumanlar şehrin bir çok noktasından görüldü.