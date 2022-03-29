Rusya, Litvanyalı, Letonyalı ve Estonyalı toplam 10 diplomatı sınır dışı etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya, Litvanyalı, Letonyalı ve Estonyalı toplam 10 diplomatı sınır dışı etti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Rusya, Litvanyalı, Letonyalı ve Estonyalı toplam 10 diplomatı sınır dışı etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, toplam 10 Rus diplomatı sınır dışı eden Letonya, Litvanya ve Estonya'ya karşılıklılık ilkesi kapsamında yanıt vererek, Litvanyalı 4, Letonyalı 3 ve Estonyalı 3 diplomatı sınır dışı etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, toplam 10 Rus diplomatı sınır dışı eden Letonya, Litvanya ve Estonya'ya karşılıklılık ilkesi kapsamında yanıt vererek, Litvanyalı 4, Letonyalı 3 ve Estonyalı 3 diplomatı sınır dışı etti.

Baltık ülkeleri olan Letonya, Litvanya ve Estonya, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırıları gerekçe göstererek koordineli olarak 10 Rus diplomatı sınır dışı etmesinin ardından Rusya'dan söz konusu ülkelere misilleme geldi. Baltık ülkelerinin Moskova'daki büyükelçilerinin Dışişleri Bakanlığına çağırıldığını aktaran Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın 10 diplomatını sınır dışı eden ülkelere "karşılıklılık ilkesi" gereği yanıt verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Karşılıklılık ilkesine dayalı olarak, Litvanya Büyükelçiliği'nin 4 çalışanı, Letonya Büyükelçiliği'nin 3 çalışanı, Estonya Büyükelçiliği ve Estonya'nın St. Petersburg'taki başkonsolosluğundan 3 toplamda 10 kişinin akreditasyonu iptal edildi. Rus diplomatik misyon üyelerinin Baltık ülkelerinden ayrılması için tanınan süreyle aynı zamanda Rusya topraklarından ayrılmaları talep edildi" denildi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Letonya, Estonya, Rusya, Rus, Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title