Haberler

Rusya, Lavrov ve Rubio Toplantısının Ertelendiğini Yalanladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio arasında yapılacak toplantının ertelendiği yönündeki haberleri reddetti. Toplantı tarihinin belirlenmesi için henüz erken olduğu ifade edildi.

MOSKOVA, 21 Ekim (Xinhua) -- Rusya, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio arasında yapılacak toplantının ertelendiğine dair haberleri yalanlayarak, toplantı tarihini konuşmak için henüz erken olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, pazartesi günü Lavrov ile Rubio arasında yapılan telefon görüşmesinde toplantı konusunun somut olarak gündeme gelmediğini söyledi.

Ryabkov, "Bu konu daha fikir aşamasında. Tarih hakkında konuşmak için henüz erken. Böylesine önemli bir görüşme için hazırlıkların uygun şekilde yapılması gerekir" dedi.

ABD'nin CNN haber kanalı, Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberinde Lavrov ile Rubio arasında planlanan görüşmenin "şimdilik askıya alındığını" bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile perşembe günü yaptığı telefon görüşmesinin ardından, Rus liderle Budapeşte'de bir araya geleceklerini açıklamış, Kremlin de zirvenin aşamalı olarak düzenleneceğini ve ilk aşamada Lavrov ile Rubio'nun ilgili çalışmaları başlatacağını duyurmuştu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
ABB konser soruşturması iddianamesi kabul edildi

ABB konser soruşturmasında yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hindistan'da şoke eden olay: 24 trans birey toplu intihar girişiminde bulundu

24 Trans birey, deterjan içerek toplu intihar girişiminde bulundu
Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olunmalı

Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olun
Selahattin Taşdöğen, mütevazı evinin kapılarını ilk kez açtı

Usta isim 3+1 apartman dairesinde mütevazı bir hayat sürüyor
MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den bomba Sedat Peker paylaşımı: Efsanemiz okunmaya az kaldı

Bomba Sedat Peker paylaşımı! Her gören aynı yorumu yapıyor
Hindistan'da şoke eden olay: 24 trans birey toplu intihar girişiminde bulundu

24 Trans birey, deterjan içerek toplu intihar girişiminde bulundu
Sözde kontrollü yıkım! Ortalık savaş alanına döndü, yaralananlar var

Sözde kontrollü yıkım! Ortalık savaş alanına döndü, yaralananlar var
Netanyahu, Katar ve Türkiye'yi tehdit olarak görüyor

Tehdit olarak gördüğü iki ülke var: Biri Türkiye diğeri ise...
Okul kayıtlarında yeni dönem! Adres değişikliği de artık çözüm olmayacak

Okul kayıtlarında yeni dönem! Önümüzdeki yıl uygulanmaya başlanacak
5 kardeş can vermişti! Türkiye'nin konuştuğu olayda anneye ceza verilmedi

5 kardeş can vermişti! Türkiye'nin konuştuğu anneye ceza verilmedi
Hiç alışık değiller! Bodo/Glimt yarın büyük şok yaşayacak

Bodo/Glimt'i kara kara düşündüren görüntü
24 yılda 50 kat büyüdü! Köyden kente göçü tersine çeviren tesis

24 yılda 50 kat büyüdü! Köyden kente göçü tersine çeviren tesis
BTK'dan 5G öncesi faturalara yeni ayar! Üst limit getirildi

Cep telefonu faturaları için önemli karar
Genç katibin şüpheli ölümü! Parkta cansız bedeni bulundu

Genç katibin şüpheli ölümü! Parkta cansız bedeni bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.