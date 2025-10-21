Rusya, Lavrov ve Rubio Toplantısının Ertelendiğini Yalanladı

MOSKOVA, 21 Ekim (Xinhua) -- Rusya, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio arasında yapılacak toplantının ertelendiğine dair haberleri yalanlayarak, toplantı tarihini konuşmak için henüz erken olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, pazartesi günü Lavrov ile Rubio arasında yapılan telefon görüşmesinde toplantı konusunun somut olarak gündeme gelmediğini söyledi.

Ryabkov, "Bu konu daha fikir aşamasında. Tarih hakkında konuşmak için henüz erken. Böylesine önemli bir görüşme için hazırlıkların uygun şekilde yapılması gerekir" dedi.

ABD'nin CNN haber kanalı, Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberinde Lavrov ile Rubio arasında planlanan görüşmenin "şimdilik askıya alındığını" bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile perşembe günü yaptığı telefon görüşmesinin ardından, Rus liderle Budapeşte'de bir araya geleceklerini açıklamış, Kremlin de zirvenin aşamalı olarak düzenleneceğini ve ilk aşamada Lavrov ile Rubio'nun ilgili çalışmaları başlatacağını duyurmuştu.