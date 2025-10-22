Rusya, Kuzey Kutup Bölgesi'nde İlk Orman-İklim Projesini Başlattı

MOSKOVA, 22 Ekim (Xinhua) -- Rusya, Kuzey Kutup Bölgesi'ndeki ilk orman-iklim projesini hayata geçirdi.

Kuzey Kutup Bölgesi Kalkınma Proje Ofisi'nin salı günü yaptığı açıklamaya göre Yamalo-Nenets Özerk Bölgesi'nde 20.700 hektarlık bir alanı kapsayan proje, orman ekosistemlerini eski haline getirip yeniden oluşturmayı, doğal ve iklimsel bir test alanı kurmayı ve Kuzey Kutup Bölgesi'ndeki karbon izleme kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyor.

Proje kapsamında yürütülecek kilit öneme sahip faaliyetler arasında orman dikimi, uzaktan orman izleme, toprak ve çevre çalışmaları ve karbon birikimi potansiyelinin değerlendirilmesi bulunuyor.

Açıklamaya göre projeyle, iklim girişimleri için metodolojilerin iyileşmesi ve küresel pazarda Kuzey Kutup Bölgesi karbon birimlerinin likiditesinin artması bekleniyor.

Ofisin genel müdürü Maksim Dankin, tüm Kuzey Kutup Bölgesi için önemli bir adım olan girişimin başarısının Rus iklim projesi pazarına ilgi çekebileceğini ve bölgeler için ek bir finansman kaynağı haline gelebileceğini söyledi.

Orman-iklim projeleri, ormanların sera gazlarını yok etme kapasitesini artırmak için tasarlanıyor. Rusya, 2060 yılına kadar karbon nötrlüğünü sağlamayı taahhüt etmiş durumda.