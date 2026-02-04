Haberler

Rusya: Kuzey Kutup Bölgesi'nde Güvenlik ve Çıkarlarımızı Korumaya Yönelik Önlemler Alıyoruz

Güncelleme:
Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Kuzey Kutup Bölgesi'nde güvenlik ve çıkarlarını korumak amacıyla askeri ve teknik önlemler aldıklarını duyurdu. Bölgedeki jeopolitik gerginliklerin arttığını belirten Maslennikov, Batı ülkelerinin hataları nedeniyle askeri cepheleşmenin yükseldiğini ifade etti.

MOSKOVA, 4 Şubat (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşleri Dairesi Direktörü Vladislav Maslennikov, Kuzey Kutup Bölgesi'nde güvenlik ve çıkarlarını korumak üzere önlemler aldıklarını söyledi.

Maslennikov salı günü Rusya'nın RIA Novosti Haber Ajansı'na verdiği demeçte, Kuzey Kutup Bölgesi'nin jeopolitik çekişmelerin yaşandığı bir bölgeye dönüştüğünü kaydederek, sadece Rusya ile Batı arasında değil, Batı koalisyonunun kendi içinde de gerginliğin arttığını belirtti.

Bölgedeki askeri ve siyasi cepheleşmenin, Batı ülkelerinin hatalarından dolayı yükselişte olduğunu ifade eden Maslennikov, bu ülkelerin, bölgede daha büyük çaplı ve daha sık askeri tatbikat düzenlemeye ve tek taraflı yaptırımlar uygulamaya başladığını söyledi.

Kuzey Kutup Bölgesi'nde güvenliklerini sağlayıp çıkarlarını korumak üzere askeri ve teknik alanlardakiler de dahil olmak çeşitli önlemler aldıklarını kaydeden Maslennikov, bu önlemlerin diğer ülkeleri hedef almadığını ve uluslararası hukuka tam olarak uygun olduğunu vurguladı.

