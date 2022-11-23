Rusya, Kuzey Kutbu Sevkiyat Rotasını Genişletmek İçin Yeni Buzkıranı Denize İndirdi

MOSKOVA, 23 Kasım (Xinhua) -- Rusya, Kuzey Kutbu bölgesinin Uzak Doğu'ya giden sevkiyat rotasının daha iyi kullanılmasına yönelik ısrarlı girişimi çerçevesinde Salı günü en yeni nükleer enerjili buzkıranı Yakutistan'ı denize indirdi.

MOSKOVA, 23 Kasım (Xinhua) -- Rusya, Kuzey Kutbu bölgesinin Uzak Doğu'ya giden sevkiyat rotasının daha iyi kullanılmasına yönelik ısrarlı girişimi çerçevesinde Salı günü en yeni nükleer enerjili buzkıranı Yakutistan'ı denize indirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg'daki Baltık Tersanesi'nde Yakutistan'ın denize indirilmesi ve başka bir nükleer enerjili buzkıran olan Ural'da ulusal bayrağın çekilmesi için düzenlenen törene video bağlantısı aracılığıyla katıldı.

Putin, "Bu kadar yüksek buz sınıfına sahip gemiler bizim için stratejik öneme sahip bulunuyor. Kuzey Kutbu'nu incelemek ve keşfetmek, bu bölgede güvenli ve sürdürülebilir navigasyonu sağlamak ve Kuzey Denizi Rotası boyunca trafiği artırmak için onlara ihtiyaç var" dedi.

Kuzey Kutbu ulaşım koridorunun geliştirilmesinin, Rusya'nın ihracat potansiyelini ortaya çıkarmasına ve verimli lojistik rotalar oluşturmasına yardımcı olacağına işaret eden Putin, Rusya'nın buzkıran filosunu yerli üretim kapasiteleri, ekipmanı ve parçalarıyla genişletmeye devam edeceğini de kaydetti.

Yakutistan ve Ural, Proje-22220'nin dördüncü ve üçüncü gemileri. Kremlin'e göre, Proje-22220 gemileri, ana görevi Kuzey Kutbu'nda yıl boyunca navigasyonu sağlamak olan dünyanın en büyük ve en güçlü buz kırıcıları olarak biliniyor.

İlk iki gemi Arktika ve Sibir'in zaten hizmete girdiğini belirten Putin, Ural'ın bu Aralık ayında görev yapmaya başlayacağını ve Yakutistan'ın 2024'ün sonuna kadar hizmete girmesi gerektiğini söyledi.

Putin, beşinci gemi Chukotka'nın 2026'da görevlendirilmesinin planlandığını ve "süper güçlü" buz kırıcı Rossiya'nın inşasının 2027'de tamamlanması gerektiğini de sözlerine ekledi.