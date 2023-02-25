Rusya: Kuzey Akım'daki Patlamayla İlgisi Olmadığını Söyleyen ABD 'Yalan' Söylüyor

MOSKOVA, 25 Şubat (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Amerikalıların Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarında meydana gelen patlamalar konusunda masum olduklarını iddia ettiklerini ancak "herkesin bunun bir yalan olduğunu bildiğini" söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington D.C.'de Beyaz Saray ve "dur" tabelası görülüyor, 4 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Liu Jie/Xinhua)

MOSKOVA, 25 Şubat (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Amerikalıların Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarında meydana gelen patlamalar konusunda masum olduklarını iddia ettiklerini ancak "herkesin bunun bir yalan olduğunu bildiğini" söyledi.

Zakharova, Salı günü Telegram üzerinden paylaştığı mesajında, "Amerikalılar sıradan bir biçimde yalan söylüyor. "(Eski) ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell'ın test tüpü hakkındaki hikayesini tekrar hatırlatabilirim, ancak bunu dinlemekten yorulduysanız, başka bir sürü hikaye daha var" ifadelerini kullandı.

Sözcü, "Peki ABD, Kuzey Akım patlamasıyla ne düzeyde ilgili değil; Haiti Cumhurbaşkanı'nın suikastında olduğu düzeyde mi, yoksa Irak'ın işgali için test tüpüyle yapılan kandırmacada olduğu gibi mi?" diye sordu.