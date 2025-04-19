Rusya, Kursk Bölgesi'nde Oleşnya'yı Geri Aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna birliklerinin girdiği Rus toprağı Kursk bölgesindeki Oleşnya yerleşim yerini geri aldıklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Kursk bölgesindeki faaliyetleri hakkında bilgi paylaşıldı.

Rus birliklerinin, bölgede bulunan Ukraynalı askerlere yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, "Bölgedeki Oleşnya yerleşim birimi, Kuzey Askeri Grubu birliklerinin aktif eylemleri sonucunda kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Ukrayna ordusunun Ağustos 2024'ten bu yana Kursk yönünde yaklaşık 75 bin 170 asker, 411 tank, 335 piyade savaş aracı, 307 zırhlı personel taşıyıcısı ve 2 bin 280 zırhlı araç kaybettiği kaydedildi.

Ukraynalı askerlerin 6 Ağustos 2024'te Rus toprağı Kursk bölgesine girmesinin ardından iki ülke orduları arasında başlayan çatışmalar sürüyor.