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Rusya, Kramatorsk'u vurdu

İhlas Haber Ajansı - Bekir Keskin - Güncel
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- Rusya, Kramatorsk'u vurdu Rus ordusu, Ukrayna'nın doğusundaki Kramatorsk şehrini bombaladı.

- Rusya, Kramatorsk'u vurdu

KRAMATORSK - Rus ordusu, Ukrayna'nın doğusundaki Kramatorsk şehrini bombaladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 27 gündür devam ederken, Rus ordusu Ukrayna'nın doğusunda Donetsk Oblastı'nda yer alan Kramatorsk şehrini bombaladı. Rus bombardımanı çevrede bulunan siviller tarafından anbean kayıt altına alınırken, Rus ordusunun hedef aldığı noktalar ve can kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Rusya, Kramatorsk'u vurdu

Rusya, Kramatorsk'u vurdu

Rusya, Kramatorsk'u vurdu

İhlas Haber Ajansı / Bekir Keskin - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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