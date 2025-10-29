Kremlin'den Kore Yarımadası Açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kore Yarımadası'nda sorunların çözümüne yönelik atılacak adımları memnuniyetle karşılayacaklarını belirtti.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

Azerbaycan'ın Rus vatandaşlarını İran'da uyuşturucu kaçakçılığı ve siber suçlar şüphesiyle tutuklaması konusuna değinen Peskov, bu durumun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de ay başında yapılan görüşmede ele alındığını kaydetti.

Peskov, "Duşanbe'de liderler arasında yapılan görüşme sonuçlarına değer veriyoruz. Bu, ikili ilişkilerde yeni bir sayfanın açılması açısından çok önemli bir görüşmeydi. Şu an yoğun çalışmalar yapılıyor. Diyaloğumuzu sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kore Yarımadası'ndaki sorunları çözmek için Kuzey Kore ile çalışacakları" yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, "Bu yönde atılacak her türlü adımı memnuniyetle karşılamaya hazırız." dedi.

"Venezuela, egemen bir devlet"

ABD ve Venezuela arasındaki duruma değinen Peskov, bu konunun Rusya ve ABD arasındaki görüşmelerde ele alınmadığını kaydederek, "Venezuela, egemen bir devlet. Venezuela etrafında yaşanan her şey, uluslararası hukuk çerçevesinde olmalı." şeklinde konuştu.

Sözcü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yılı vesilesiyle kutlama mesajı gönderdiğini bildirdi.