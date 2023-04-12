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Rusya kıtalararası balistik füze denemesi yaptı

Rusya kıtalararası balistik füze denemesi yaptı

Güncel Haberler

Rusya Savunma Bakanlığı, kıtalararası balistik füzeyle deneme atışı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, kıtalararası balistik füzeyle deneme atışı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki Astrahan bölgesinde bulunan Kapustin Yar poligonundan kıtalararası balistik füzenin fırlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, füzenin deneme atışının başarıyla gerçekleştirildiği kaydedilerek, "Fırlatmanın amacı, gelişmiş kıtalararası balistik füze ekipmanlarını denemekti." ifadesine yer verildi.

Deneme atışının gerçekleştirildiği füzenin adına ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, füzenin, Kazakistan'da bulunan Sarı-Şagan poligonundaki hedefi vurduğu aktarıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kapustin Yar Astrahan Rusya Güncel Haberler

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