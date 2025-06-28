Rusya, Kişisel Verilerin Yurt Dışında Depolanmasını Yasakladı

MOSKOVA, 28 Haziran (Xinhua) - Rus vatandaşlarının kişisel verilerinin yurt dışında depolanmasını yasaklayan düzenleme 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.

Cumartesi günü yerel basında yer alan haberlere göre Rusya'nın "Kişisel Veriler Hakkındaki" yasasında kısa süre önce yapılan değişiklikler uyarınca kişisel verilerin toplanması, sistematik hale getirilmesi, depolanması, güncellenmesi, değiştirilmesi ve silinmesi de dahil olmak üzere kişisel verilerin yönetimindeki tüm işlem döngüsünün Rusya sınırları içinde gerçekleştirilmesi zorunlu hale geliyor.

1 Temmuz'dan itibaren operatörlerin, veri işlemenin herhangi bir aşamasında Rusya dışındaki veritabanlarıyla etkileşime girmesine izin verilmeyecek.

Yeni düzenleme, veri analitiği ve yönetimine yönelik araç veya platform sağlayan üçüncü taraf veri işleyicilerin de depolama ve işleme yükümlülüklerini de genişletiyor. Google Analytics, insan kaynakları yönetim sistemleri ve müşteri ilişkileri yönetimi platformları gibi hizmetler sunan satıcılar da bu kapsama giriyor.

RIA Novosti Haber Ajansı'nın aktardığına göre Rus iş iletişimi platformu MTS Link'in hukuk departmanı başkanı Alexander Kirsanov, bu tür platformların kişisel verileri doğrudan toplamak yerine bankalar, telekomünikasyon sağlayıcıları, bilişim teknolojisi şirketleri ve çevrimiçi pazar yerleri gibi birincil operatörlerden aldığını söyledi.

Kirsanov, "Düzenleme yürürlüğe girdikten sonra düzenleyici kurumların, Rus vatandaşlarının kişisel verilerini işlemekle görevli kuruluşları daha yakından incelemeye alması bekleniyor. Analiz için yabancı hizmetleri kullanmak giderek zorlaşacaktır" diye konuştu.

Düzenlemenin, Rus vatandaşlarını ilgilendiren veri ihlallerinin riskini azaltmayı amaçladığını kaydeden Kirsanov, yabancı yazılımlara güvenmenin ek riskler taşıdığını da belirtti.

Kirsanov, "2022'den bu yana, Rus şirketleri ve devlet kurumları, uzun vadeli lisanslara sahip olmalarına rağmen, yabancı hizmetlerin ani olarak askıya alınmasıyla sık sık karşı karşıya kaldı. Bu kesintiler, iş akışında aksaklıklara ve veri kayıplarına neden oldu" dedi.