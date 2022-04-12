Rusya: Kiev ve Hmelnitski'deki hedefler yüksek hassasiyetli füzelerle vuruldu

Füzenin fırlatılma anı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov'un açıklama MOSKOVA (AA) – Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, havadan ve karadan yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna'nın Hmelnitski bölgesinde uçak hangarı, Kiev bölgesinde ise cephanelik imha ettiklerini bildirdi.

Konaşenkov, Ukrayna'daki savaşta Rus ordusunun eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gece boyunca yüksek hassasiyetli silahlarla Ukrayna'daki hedefleri vurduklarını belirten Konaşenkov, "Havadan ve denizden yüksek hassasiyetli füzelerle Hmelnitski bölgesinde Starokonstantinov hava üssündeki Ukrayna havacılık araçlarının bulunduğu korumalı bir hangar ile cephane, Kiev bölgesinde Gavrilovka yerleşim birimi yakınlarındaki bir cephanelik imha edildi." dedi.

Rus hava kuvvetlerinin, 32 Ukrayna askeri nesnesini yok ettiğini bildiren Konaşenkov, bunların arasında S-300 hava savunma füze sistemi yönlendirilmesi için radar sistemi ve BUK-M1 hava savunma füze sisteminin yer aldığını aktardı.

Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 130 uçak, 99 helikopter, 244 hava savunma füze sistemi, 443 insansız hava aracı, 2 bin 139 tank ve zırhlı araç, 241 çok namlulu roketatar, 917 obüs ve havan topu, 2 bin 46 özel askeri araç yok edildi." ifadelerini kullandı.

Bir grup Ukrayna askerinin, dün akşam saatlerinde Mariupol'de kuşatılan bir fabrika sahasından kaçma girişiminin başarısız olduğunu anlatan Konaşenkov, 100'e yakın Ukrayna askerinin zırhlı araçlarla şehrin kuzeyine doğru kaçmaya çalışırken top atışlarıyla engellendiğini dile getirdi.

Konaşenkov, 50 kadar Ukrayna askerini etkisiz hale getirdiklerini, 42'sinin de teslim olduğunu ifade etti.