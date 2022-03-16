Rusya Kiev'i vurmaya devam ediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya Kiev'i vurmaya devam ediyor

AA - Mustafa Deveci - Güncel
 - Güncelleme:
Rusya Kiev'i vurmaya devam ediyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, 21. gününe girerken, Rus güçlerinin saldırısında başkent Kiev'de bir binaya şarapnel parçaları düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, 21. gününe girerken, Rus güçlerinin saldırısında başkent Kiev'de bir binaya şarapnel parçaları düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Ukrayna İçişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Kiev merkezde 12 katlı bir apartmana şarapnel parçaları isabet etti.

Şarapnel parçaları nedeniyle binada yangın çıkarken, yakındaki bir binada da hasar oluştu.

İtfaiye ekipleri binada çıkan yangını söndürdü, ikisi yaralı olmak üzere 37 apartman sakini de tahliye edildi.

Rus güçleri, son günlerde başkent Kiev'e yönelik saldırılarını artırdı.

Pazartesi ve dün düzenlenen ve daha çok sivillere ait yerleşim bölgelerini hedef alan saldırılarda en az 7 kişi hayatını kaybetmişti.

AA / Mustafa Deveci - Güncel

Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title