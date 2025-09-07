Haberler

Rusya, Kiev'e En Büyük Hava Saldırısını Düzenledi

Haberler
Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e en büyük hava saldırısını gerçekleştirerek, hükümet binasını ilk kez vurdu. Saldırıda 800'den fazla İHA ve birçok füze kullanıldı, 4 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı.

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e savaşın başından bu yana düzenlediği en büyük hava saldırısı sonucunda ilk kez hükümet binasını vurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Rusya'nın saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Zelenskiy, Rus güçlerinin başkent Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 800'den fazla insansız hava aracı (İHA), 4 balistik füze ve 9 seyir füzesi kullanıldığını aktardı.

Saldırılarda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 44 kişinin yaralandığını ifade eden Zelenskiy, ilk yardım ekiplerinin başkentte çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, insansız hava araçlarının büyük bölümünün etkisiz hale getirildiğini ancak 54 İHA ile 9 füzenin kentteki hedeflere isabet ettiğini açıkladı.

Savaşın başlangıcından bu yana gerçekleştirilen en kapsamlı hava saldırısında, Rus güçlerinin ilk kez hükümet binasını vurduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
