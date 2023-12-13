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Rusya, Kiev'e balistik füzelerle ve Odessa'ya İHA'larla saldırdı

13 Aralık 2023 10:19 Güncelleme: 10:20 Abone Ol

Rusya'nın başkent Kiev'e balistik füzelerle ve Odessa bölgesine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun gece saatlerinde Ukrayna topraklarına İHA'larla ve balistik füzelerle saldırı düzenlediği belirtildi.