Rusya, Kiev'deki Askeri Tesislere Saldırdı

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kiev bölgesindeki askeri sanayi tesislerine yüksek hassasiyetli silah ve İHA'larla saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırının tüm hedefleri başarıyla vurduğu belirtiliyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kiev bölgesinde askeri sanayi tesislerini yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile vurduklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik eylemleri hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece Ukrayna'nın Kiev bölgesinde askeri sanayi alanındaki işletmelere, askeri havaalanı altyapısına, mayın ve torpido cephaneliğine yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile saldırı düzenledi. Saldırı amacına ulaştı ve tüm hedefler başarıyla vuruldu."

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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