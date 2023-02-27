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Rusya: Kiev'de elektronik istihbarat ve Hmelnitski'de özel operasyon merkezini vurduk

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Rusya: Kiev'de elektronik istihbarat ve Hmelnitski'de özel operasyon merkezini vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait Kiev'de elektronik istihbarat merkezi ve Hmelnitski'de özel operasyon merkezini vurduklarını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait Kiev'de elektronik istihbarat merkezi ve Hmelnitski'de özel operasyon merkezini vurduklarını bildirdi.

Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Rus birliklerinin Ukrayna'da taarruzlarına devam ettiğini belirtti.

Rusya Silahlı Kuvvetlerinin operasyonel taktik ve hava kuvvetleriyle, füze ve topçu birliklerinin Ukrayna ordusuna ait atış pozisyonları, askeri birlikleri ve teknik araçlarının bulunduğu bölgeleri vurduğunu kaydeden Konaşenkov, "Kiev bölgesinde Brovarı'da Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin elektronik istihbarat merkezi yok edildi. Hmelnitski şehri yakınlarında 'Batı' özel operasyon merkezi imha edildi." ifadelerini kullandı.

Konaşenkov, bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 390 uçak, 211 helikopter, 3 bin 248 insansız hava aracı, 406 hava savunma füze sistemi, 8 bin 58 tank ve zırhlı araç, 1045 çok namlulu roketatar, 4 bin 228 obüs ve havan topu, 8 bin 574 özel askeri aracı vurduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Tragger Ukrayna Rusya Kiev Güncel Haberler

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