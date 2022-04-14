Rusya, "Kalibr" füzeleriyle Japon Denizi'nde tatbikat yaptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya, "Kalibr" füzeleriyle Japon Denizi'nde tatbikat yaptı

AA - Ali Cura - Güncel
 - Güncelleme:
Rusya, 'Kalibr' füzeleriyle Japon Denizi'nde tatbikat yaptı

Rusya Savunma Bakanlığı, Japon Denizi'nde Pasifik Filosu'na ait denizaltılarla Kalibr füzesi kullanılarak tatbikat yapıldığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Japon Denizi'nde Pasifik Filo Su'na ait denizaltılarla Kalibr füzesi kullanılarak tatbikat yapıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tatbikat esnasında Pasifik Filo Su'na ait "Petropavlosk-Kamçatki" ve "Volhov" isimli iki yeni dizel-elektrikli denizaltılarının su altında iken "Kalibr" seyir füzelerini hedefine fırlattığı belirtildi.

Denizaltılarının sahte bir düşman tarafından yaratılan bölgeye girdiği ve oradan hedef bir konuma füze saldırısı başlattığı aktarılan açıklamada, "Sahte bir düşmanın gemisini taklit eden özel bir deniz kalkanı hedefi başarıyla vuruldu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, tatbikata Pasifik Filosu'ndan 15'ten fazla savaş gemisinin ve uçakların eşlik ettiği ifade edildi.

AA / Ali Cura - Güncel

Japon Denizi, Tatbikat, Rusya, su, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title