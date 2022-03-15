Rusya, Joe Biden ve Antony Blinken'de dahil 13 ABD'li diplomatı yaptırım listesine aldı - Haberler

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Rusya, Joe Biden ve Antony Blinken'de dahil 13 ABD'li diplomatı yaptırım listesine aldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Rusya, Joe Biden ve Antony Blinken'de dahil 13 ABD'li diplomatı yaptırım listesine aldı

Rusya, ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'de dahil 13 ABD'li diplomatı yaptırım listesine aldı.

Rusya, ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'de dahil 13 ABD'li diplomatı yaptırım listesine aldı.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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