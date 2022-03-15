Rusya, Joe Biden ve Antony Blinken'de dahil 13 ABD'li diplomatı yaptırım listesine aldı
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Rusya, ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'de dahil 13 ABD'li diplomatı yaptırım listesine aldı.
Rusya, ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'de dahil 13 ABD'li diplomatı yaptırım listesine aldı.
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
İhlas Haber Ajansı / Güncel