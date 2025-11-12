Rusya, Japonya'ya Yönelik Yaptırımlara Yanıt Olarak 30 Japon Vatandaşının Ülkeye Girişini Yasakladı

MOSKOVA, 12 Kasım (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanlığı, Japonya'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarını sürdürmesi karşısında 30 Japon vatandaşının ülkeye girişini süresiz olarak yasakladı.

Bakanlığın internet sitesinde salı gecesi yayımlanan açıklamaya göre yasaklanan isimler arasında Japonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kitamura Toşihiro da bulunurken, listenin kalanı ağırlıklı olarak Japon gazeteci ve akademisyenlerden oluşuyor.

Japonya, 2022'de Ukrayna krizinin tırmanmasının ardından ABD ile birlikte Rusya'ya karşı kapsamlı yaptırımlar uygulamaya başlamış, Moskova da Japonya'yı "dost olmayan ülkeler" listesine ekleyerek bu hamleye karşılık vermişti.

Eylül ayı başında ise Japonya, Rusya'dan birçok şirkete ve kişiye ye yaptırımlar getirdi.