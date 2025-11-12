Haberler

Rusya, Japonya'ya Yönelik Yaptırımlara Yanıt Olarak 30 Japon Vatandaşının Ülkeye Girişini Yasakladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Japonya'nın uyguladığı yaptırımlara karşılık olarak 30 Japon vatandaşının ülkeye girişini süresiz yasakladı. Yasaklanan isimler arasında Japonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de bulunuyor.

MOSKOVA, 12 Kasım (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanlığı, Japonya'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarını sürdürmesi karşısında 30 Japon vatandaşının ülkeye girişini süresiz olarak yasakladı.

Bakanlığın internet sitesinde salı gecesi yayımlanan açıklamaya göre yasaklanan isimler arasında Japonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kitamura Toşihiro da bulunurken, listenin kalanı ağırlıklı olarak Japon gazeteci ve akademisyenlerden oluşuyor.

Japonya, 2022'de Ukrayna krizinin tırmanmasının ardından ABD ile birlikte Rusya'ya karşı kapsamlı yaptırımlar uygulamaya başlamış, Moskova da Japonya'yı "dost olmayan ülkeler" listesine ekleyerek bu hamleye karşılık vermişti.

Eylül ayı başında ise Japonya, Rusya'dan birçok şirkete ve kişiye ye yaptırımlar getirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu

20 şehit verdiğimiz uçakla ilgili önemli gelişme! Aramalarda bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polislere maaş promosyonu müjdesi! Tarih belli oldu

Polislere müjde! İşte hesaplara yatacağı tarih
Altında tehlike çanları! Tüm gözler ABD verileri ve FED kararlarında

Altında tehlike çanları
Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın

Bahis oynayan futbolcunun gördüğü kırmızı karta verdiği tepkiye bakın
20 şehit verdiğimiz uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay

Uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay
Polislere maaş promosyonu müjdesi! Tarih belli oldu

Polislere müjde! İşte hesaplara yatacağı tarih
Şehit Nuri Özcan'ın babası: En büyük tesellim şehit babası olmam

Şehit babasının sözleri yürekleri dağladı: En büyük tesellim...
Dünya devinde Kenan Yıldız krizi

Dünya devinde Kenan krizi
Eve taş atan oğlunu yakalamak isterken balkondan düştü

Eve taş atan oğlunu yakalamak isterken balkondan düştü
Trafik kazası geçiren Özgü Namal taburcu oldu

Trafik kazası geçiren Özgü Namal'dan yeni haber
TOKİ İstanbul ve Ankara dahil 27 ilde 188 taşınmazı satışa çıkarıyor

TOKİ İstanbul ve Ankara dahil 27 ilde 188 taşınmazı satışa çıkarıyor
Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi

Aynı ilden 3 şehidimiz var
Hayko Cepkin yasa boğuldu! Şehit askerlerimizle daha önce aynı uçakta uçmuş

Acı haberle yıkıldı! Şehitlerimizle olan fotoğrafını paylaştı
19 yaşındaki genç, kapının dürbününden bakarak dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

Kapının dürbününden bakarak dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.