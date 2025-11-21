Haberler

Rusya, Japonya'nın Taiwan İle İlgili Açıklamalarını Eleştirdi

Güncelleme:
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Taiwan konusundaki açıklamalarını sert bir dille eleştirerek, Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını kabul etmediğini vurguladı. Zaharova, Rusya'nın Taiwan'ın Çin'in ayrılmaz bir parçası olduğu görüşünü yineledi.

Zaharova perşembe günü düzenlediği basın toplantısında Xinhua'nın konuya ilişkin sorusu üzerine, "80 yıl geçti, ancak Japonya hala 2. Dünya Savaşı'nın uluslararası hukukta da yer alan sonuçlarını tanımayı reddediyor" ifadelerini kullandı.

Zaharova perşembe günü düzenlediği basın toplantısında Xinhua'nın konuya ilişkin sorusu üzerine, "80 yıl geçti, ancak Japonya hala 2. Dünya Savaşı'nın uluslararası hukukta da yer alan sonuçlarını tanımayı reddediyor" ifadelerini kullandı.

Sözcü, açıkça tek Çin ilkesine bağlılık beyan eden birçok ülkenin aynı zamanda Taiwan Boğazı'ndaki gerilimi tırmandırmaya ve Çin'in barışçıl birleşme sürecini engellemeye devam ettiğini söyledi.

Zaharova, bu ülkelerin adaya silah sağladığını, askeri ve siyasi temasları artırdığını, ayrılıkçı eğilimleri teşvik ettiğini ve Taiwan'ı Çin Halk Cumhuriyeti'ne baskı uygulamak ve jeopolitik kontrol sağlamak için araç olarak kullandığını vurguladı.

Rusya'nın Taiwan meselesindeki tutumunun iyi bilindiğini ve değişmediğini yineleyen Zaharova, "Rusya, Taiwan'ın Çin'in ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ediyor ve adanın herhangi bir şekilde bağımsızlığını reddediyor" dedi.

Taiwan meselesinin Çin'in içişlerine girdiğini belirten sözcü, Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmak için her türlü meşru hakkı olduğunu ifade etti.

Sözcü, uluslararası arenada Çin'in gerçek dostu ve güvenilir ortağı olarak, Taiwan sorunu da dahil olmak üzere egemenlik ve toprak bütünlüğü ile ilgili konularda Çin'e destek sağlamaya devam edeceklerini vurguladı.

Zaharova, salı günü Xinhua ile yaptığı söyleşide, Japonya Başbakanı Takaiçi'nin tarihten ders alması ve Taiwan ile ilgili tehlikeli açıklamalardan kaçınması gerektiğini belirtmişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
