Rusya: Japonya'daki Nükleer Silah Edinme Tartışmalarına Karşıyız

MOSKOVA, 21 Aralık (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Japonya'da nükleer silah edinme olasılığıyla ilgili tartışmalara karşı olduklarını belirtti.

Rudenko cumartesi günü TASS haber ajansına verdiği demeçte, Moskova'nın Japonya'nın nükleer silahsızlık ilkesine ilişkin anayasa hükümlerinde olası değişikliklerle ilgili devam eden tartışmalardan haberdar olduğunu ifade etti.

Rudenko, "Tutumumuz kesin olarak olumsuzdur. Japonya'nın militarizasyonunun Kuzeydoğu Asya'daki durumu daha da kötüleştireceğine inanıyoruz" dedi ve bu tür adımların kendilerini tehdit altında hisseden ülkelerin karşılık verecek önlemler almasına neden olacağını da sözlerine ekledi.

Japonya başbakanlık ofisinden bir yetkili, bu hafta başında ülkenin nükleer silaha sahip olması gerektiğini savunmuş, bu açıklama ülkenin anayasal nükleer silahsızlık ilkelerine aykırı olduğu gerekçesiyle tartışmalara neden olmuştu.