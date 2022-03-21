Rusya, Japonya ile Kuril Adaları konusunda yürüttüğü barış görüşmelerini sonlandırdı - Haberler

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Rusya, Japonya ile Kuril Adaları konusunda yürüttüğü barış görüşmelerini sonlandırdı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Rusya, Japonya ile Kuril Adaları konusunda yürüttüğü barış görüşmelerini sonlandırdı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Japonya ile Kuril Adaları konusunda yürütülen barış müzakerelerinin tek taraflı olarak sonlandırıldığını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Japonya ile Kuril Adaları konusunda yürütülen barış müzakerelerinin tek taraflı olarak sonlandırıldığını açıkladı.

Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından Rusya'ya yaptırım kararı alan Japonya'ya Rusya'dan misilleme geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya ile Japonya arasındaki Kuril Adaları konusunda uzun yıllardır yürütülen müzakerelerin Rusya tarafından tek taraflı olarak durdurulduğu duyuruldu. Açıklamada, "Ukrayna'daki durumla bağlantılı olarak Japonya'nın Rusya'ya uyguladığı tek taraflı kısıtlamaların bariz düşmanca doğası göz önüne alındığında yeni önlemler alınmaktadır. Mevcut koşullarda Rus tarafı, Japonya ile bir barış anlaşması müzakerelerine devam etme niyetinde değildir. Açıkça düşmanca tavırlar sergileyen ve ülkemizin çıkarlarına zarar vermek isteyenlerle ikili ilişkilere ilişkin temel bir belgenin imzalanmasının tartışılması imkansızdır" denildi.

Kuril Adaları'nda yaşayan Rus ve Japon vatandaşlarının serbest dolaşımı konusunda 1991 yılından bu yana uygulanan vizesiz seyahat uygulamasının da kaldırıldığı ifade edilen açıklamada, Kuril Adaları'na gitmek isteyen Japonya vatandaşlarının serbest dolaşım hakkının kaldırıldığı vurgulandı. Alınan kararlarda tüm sorumluluğun Japonya'ya ait olduğunun altı çizilen açıklamada, "İkili işbirliğine ve Japonya'nın çıkarlarına verilen zararın tüm sorumluluğu, karşılıklı yarar sağlayan işbirliği ve iyi komşuluk geliştirmek yerine kasten Rus karşıtı bir yol seçen resmi Tokyo'ya aittir" denildi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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