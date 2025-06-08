Rusya, İstanbul Müzakerelerinde Anlaşmaları Uygulamaya Hazır

Rusya, İstanbul Müzakerelerinde Anlaşmaları Uygulamaya Hazır
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Ukrayna ile yapılan müzakerelerde Rus heyetinden Aleksandr Zorin, varılan anlaşmaları uygulamak için hazır olduklarını belirtti. Ukrayna'nın cenazelerin kabulü ve esir değişimini ertelediği bilgisi paylaşıldı.

Ukrayna ile müzakerelerdeki Rus heyetinde yer alan Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin, İstanbul müzakerelerinde sağladıkları anlaşmaları uygulamaya hazır olduklarını söyledi.

Zorin, Bryansk bölgesinde gazetecilere, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da 2 Haziran'da Rusya ile Ukrayna arasında yapılan müzakerelerde varılan anlaşmalara dair açıklamalarda bulundu.

Anlaşmalar doğrultusunda Ukrayna'ya 6 bin askerin dondurulan cesetlerini teslim etmeye hazır olduklarını ve takasın yapılacağı noktada bulunduklarını dile getiren Zorin, "Asker cesetlerinin teslim ve esir askerlerin takas edilmesi konusunda sağlanan anlaşmaları uygulamaya hazırız." dedi.

Zorin, Ukrayna tarafının yapılması planlanan değişimi onaylamadığına işaret ederek "Bu çalışmaların haftaya erteleneceğine dair sinyaller var. Ukrayna tarafından bilinen kanal üzerinden cesetlerin teslim edilmesiyle ilgili çalışmaların yapılacağına dair resmi bildirim bekliyoruz." diye konuştu.

İstanbul'daki doğrudan müzakerelerde Rus heyetine başkanlık yapan Vladimir Medinskiy, dün Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya sağlanan anlaşmalara uyması için çağrıda bulunarak "Ukrayna tarafı, cenazelerin kabulü ve esir değişimini beklenmedik bir şekilde belirsiz süreyle erteledi." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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