Rusya, İstanbul'da Ukrayna ile Müzakerelere Hazır

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İstanbul'da Ukrayna ile yapılacak müzakerelere ilişkin, "Rus heyeti İstanbul'a ulaştı ve ciddi çalışmalar yapmaya hazır." dedi.

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakerelerine dair açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 11 Mayıs'ta Ukrayna'ya koşulsuz ve doğrudan müzakereleri İstanbul'da yeniden başlatmayı teklif ettiğini anımsatan Zaharova, bu teklifin Ukrayna krizinin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması ve uzun vadeli barışın sağlanması için yapıldığının altını çizdi.

Zaharova, "Daha önce de defalarca belirttiğimiz gibi, Rusya ciddi müzakerelere hazır. Rus heyeti İstanbul'a ulaştı ve ciddi çalışmalar yapmaya hazır." ifadesini kullandı.

Rusya-Ukrayna Müzakereleri

Rus heyetinin, İstanbul'a ulaştığı ve müzakerelerin öğleden sonra yapılmasının beklendiği açıklanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, dün, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da Ukrayna ile yapılacak müzakerelerde Rusya'yı temsil edecek isimleri onaylamıştı.

Buna göre, Rus heyetine Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık edecek.

Heyette, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin yer alacak.

Heyetteki uzmanlar listesinde ise Rusya Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin ve Devlet Başkanlığı İnsani Devlet Politikası Dairesi Başkan Yardımcısı Yevgeniya Podobreyevskaya'nın yanı sıra Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu İkinci Dairesi Müdürü Aleksandr Polişçyuk ile Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Ana Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Vladimir Şevtsov bulunuyor.

Medinskiy, 2022'deki görüşmelerde de Rus heyetine başkanlık yapmıştı.