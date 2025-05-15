Rusya, İstanbul'da Barış İçin Ciddi Müzakerelere Hazırlanıyor

Rusya, İstanbul'da Barış İçin Ciddi Müzakerelere Hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müşaviri Vladimir Medinskiy, İstanbul'daki müzakerelerde ciddi ve profesyonel bir çalışma yapma niyetinde olduklarını belirtti. Müzakerelerin amacı, çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırarak kalıcı bir barış sağlamak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müşaviri ve İstanbul'daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy, İstanbul'da ciddi ve profesyonel bir çalışmaya niyetli olduklarını söyledi.

Medinskiy, Ukrayna ile İstanbul'da gerçekleşmesi beklenen müzakereler öncesinde yazılı açıklama yaptı.

Putin'in talimatıyla İstanbul'a geldiklerine işaret eden Medinskiy, "İstanbul'da ciddi ve profesyonel bir çalışmaya niyetliyiz." ifadelerini kullandı.

Medinskiy, müzakerelerde Rus tarafının hedefine de değinerek, "Putin tarafından önerilen doğrudan müzakerelerin amacı, çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırarak uzun vadeli ve kalıcı bir barış sağlamaktır." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel
Yangında eşi ve çocukları ölen itfaiye erinin korkunç planı! Çivi ve eter detayı kan dondurdu

İtfaiye erinin korkunç planı! Çivi ve eter detayı kan dondurdu
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa'da savunma şirketlerinin hisseleri müzakereler öncesi geriledi

Barışın adı bile yetti! Milyarlarca dolar kaybettiler
Fenerbahçe Osimhen'in bonservisini ödeyecek formülü buldu

Fenerbahçe Osimhen'in bonservisini ödeyecek formülü buldu
Altın fiyatlarında sert düşüşü temsil eden şelale düşüşü senaryosu gerçek oldu

Altın fiyatlarında şelale senaryosu gerçek oldu
Ford, fren fonksiyonu kaybı nedeniyle 273 bin aracını geri çağırdı

Otomotiv devi 273 bin aracını geri çağırdı
Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Herkes aynı soruyu sordu
Motorine gece yarısı okkalı zam

Akaryakıta gece yarısı okkalı zam! Tabeladaki rakam anahtar bıraktırır
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.