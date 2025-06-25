Rusya, İsrail ve Katar Uçuşlarına Onay Verdi, İran Yasağını Uzattı

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), İsrail ve Katar'a uçuşların tekrar başlamasına izin verirken, İran uçuşlarına yönelik yasağı uzattı.

Rosaviatsiya'dan yapılan yazılı açıklamada, Orta Doğu'daki gelişmelerin izlenmesine devam edildiği belirtildi.

Buna göre, Katar'a uçuşların tekrar başlamasına onay verildiği bildirilen açıklamada, İsrail'e ise Moskova saatiyle 01.00 ile 07.00 arasındaki zaman dilimi dışında yapılacak uçuşların başlamasına izin verildiği kaydedildi.

İran'a uçuş yasağının ise uzatıldığına işaret edilen açıklamada, Ürdün ve Irak hava sahalarının kullanılmasına yönelik yasağın da süreceği bildirildi.

Açıklamada, "Durumda bir değişiklik olması durumunda, bilgiler derhal Rus hava taşımacılığı operatörlerine iletilecektir." ifadesi kullanıldı.