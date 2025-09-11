Rusya, İsrail'in Katar'a Saldırısını Kınadı

MOSKOVA, 11 Eylül (Xinhua) -- Rusya, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlediği saldırıyı uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın ağır bir ihlali olarak niteleyerek kınadı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan çarşamba günü yapılan açıklamada, "Rusya söz konusu olayı uluslararası hukuk ve BM Antlaşması'nın ağır bir ihlali olarak görmektedir" denildi. Açıklamada saldırının Ortadoğu'nun istikrarına yönelik bir tehdit oluşturduğu da kaydedildi.

Açıklamada Filistin-İsrail çatışmasında kilit önemdeki bir arabulucu olan Katar'a yönelik saldırının, barışçıl çözüm için yürütülen uluslararası çabaları ciddi şekilde baltaladığı vurgulandı.

Bakanlık, ilgili tüm tarafları "sorumlu bir yaklaşım sergilemeye ve Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki durumun kötüleşmesine yol açabilecek eylemlerden kaçınmaya" çağırdıklarını kaydetti.

Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesi çağrısının da yapıldığı açıklamada, uluslararası hukuk çerçevesinde Filistin sorununa kapsamlı çözüm bulunmasının önemi bir kez daha teyit edildi.