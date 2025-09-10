Rusya, İsrail'in Doha'daki Hamas Heyetine Saldırısını Kınadı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetine saldırısını en güçlü şekilde kınadığını bildirdi.

Bakanlıktan, İsrail'in Doha'da düzenlediği saldırılara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

İsrail'in Doha'nın bir yerleşim bölgesinde Filistinli Hamas yönetiminin üst düzey üyelerini hedef alan bir dizi hava saldırısı düzenlediği belirtilen açıklamada, Rusya'nın olayı uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın ağır bir ihlali, bağımsız bir devletin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tecavüz ve Orta Doğu'daki durumun daha da tırmanmasına ve istikrarsızlaşmasına yol açan bir adım olarak gördüğü vurgulandı.

Açıklamada, "İsrail'in düşman ve muhalif olarak gördüğü kişilere karşı bu tür mücadele yöntemleri en güçlü şekilde kınanmayı hak ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Hamas ile İsrail arasında yürütülen dolaylı müzakerelerde kilit arabuluculuk rolü üstlenen Katar'a düzenlenen roket saldırısının, "uluslararası barışçıl çözüm çabalarını baltalamayı amaçlayan eylemden başka bir şey olarak algılanamayacağı" kaydedilen açıklamada, "Bu bağlamda Moskova, ilgili tüm tarafları bir kez daha sorumlu bir yaklaşım sergilemeye ve Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki durumun kötüleşmesine yol açabilecek ve siyasi çözüm arayışını zorlaştırabilecek eylemlerden kaçınmaya çağırıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Rusya'nın Gazze Şeridi'nde acil ateşkesin gerekliliği ve Filistin sorununun uluslararası hukuk temelinde kapsamlı bir çözümüne alternatif olmadığı konusundaki ilkeli ve tutarlı tutumunu yinelediği ifade edildi.