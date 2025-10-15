Rusya, İsrail-Hamas Anlaşmasını Memnuniyetle Karşılıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail ile Hamas arasında sağlanan anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Bu anlaşmanın başarıyla uygulanmaya başlamasıyla bağlantılı olarak son günlerde Gazze Şeridi'ndeki durumda olumlu gelişmeler yaşandı." dedi.

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemdeki konuları değerlendirdi.

İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve esir takası ile ilgili anlaşmayı değerlendiren Zaharova, bunun Mısır, Katar, ABD ve Türkiye'nin arabuluculuğunda sağlandığına dikkati çekti.

Zaharova, "Bu anlaşmanın başarıyla uygulanmaya başlamasıyla bağlantılı olarak son günlerde Gazze Şeridi'ndeki durumda olumlu gelişmeler yaşandı. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz. Bu anlaşmanın sıkı şekilde tam olarak uygulanacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Gazze ve tüm Orta Doğu bölgesindeki durumun uzun vadeli istikrara kavuşturulması yönündeki çalışmalara katkıda bulunmaya hazır olduklarını dile getiren Zaharova, "Filistin meselesine uluslararası hukuk çerçevesinde kapsamlı çözümün bulunması, bu sürecin sonucu olması lazım. Birleşmiş Milletler'in (BM) ilgili kararlarında yer alan iki devletli formülün uygulanması, Orta Doğu'da tüm halklar için kalıcı barışı getirecek." diye konuştu.

"Madagaskar'da yaşananlar ülkenin iç meselesi"

Madagaskar'daki duruma değinen Zaharova, bu ülkedeki yönetimin ordunun eline geçtiğine dikkati çekerek, "Yaşananlar ülkenin iç meselesi. İtidalli davranmaya ve kan dökülmesini önlemeye çağırıyoruz. Bununla birlikte ülkenin en kısa sürede demokratik gelişme yoluna döneceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Mariya Zaharova, Rus vatandaşlarına Madagaskar'ı ziyaret etmekten kaçınma çağrısında bulundu.

"Letonya'nın, Rus vatandaşlarıyla ilgili kararını kınıyoruz"

Letonya'nın, Letonca dil yeterliliğini kanıtlayamayan ve zorunlu güvenlik kontrollerinden geçemeyen 841 Rus vatandaşına ülkeyi terk etmeleri için talimat vermesini de değerlendiren Zaharova, bunun "insanlık dışı bir karar" olduğunu vurguladı.

Sözcü Zaharova, "Bu barbarca bir davranış. Bunu şiddetle kınıyoruz. Bu, Rusça konuşanlara karşı açıkça Nazi ideolojisinin uygulanmasıdır." dedi.