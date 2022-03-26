Rusya, İskender füzesiyle Ukrayna'ya ait BUK füze sistemini vurdu - Haberler

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Rusya, İskender füzesiyle Ukrayna'ya ait BUK füze sistemini vurdu

İhlas Haber Ajansı - Erhan Altıparmak - Güncel
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- Rusya, İskender füzesiyle Ukrayna'ya ait BUK füze sistemini vurdu Rusya ordusu, İskender füzesiyle Ukrayna'ya ait BUK hava savunma füze sistemini hedef aldı.

- Rusya, İskender füzesiyle Ukrayna'ya ait BUK füze sistemini vurdu

KİEV - Rusya ordusu, İskender füzesiyle Ukrayna'ya ait BUK hava savunma füze sistemini hedef aldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 31. günde devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İskender" füzeleriyle Ukrayna ordusuna ait Kiev bölgesindeki BUK hava savunma füze sisteminin vurulduğu bildirildi. Vurulan sistemin isabetli atış ile imha edildiği belirtildi.

İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak - Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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