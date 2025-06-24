Rusya, İran'ı Destekliyor ve Ateşkesi Memnuniyetle Karşılıyor

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın İran'ı desteklediğini belirterek, İsrail ile İran arasındaki ateşkesin sağlanması durumunda bunu memnuniyetle karşılayacaklarını ifade etti. Peskov, Rusya'nın ABD'nin İran'a yönelik saldırıları hakkında bilgi aldığını ve saldırı sonrası olan hasarın değerlendirilmesi için zamana ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın net bir tutumla İran'ı desteklediğini belirterek "(İsrail ile İran arasında) Ateşkes gerçekten sağlanmışsa bu, ancak memnuniyetle karşılanabilir." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Rusya'nın, ABD'nin İran'a yönelik saldırıları hakkında ilgili kanallar aracılığıyla bilgi aldığına işaret eden Peskov, söz konusu saldırıların ardından meydana gelen hasarın değerlendirilmesi için zamana ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi arasında dün Moskova'da gerçekleşen görüşmede İran'ın ABD'ye karşılık verdiği saldırının gündeme gelmediğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu İsrail ile İran arasındaki ateşkese ilişkin konuşan Peskov, "Ateşkes gerçekten sağlanmışsa bu, ancak memnuniyetle karşılanabilir. Rusya'nın çatışmanın başlangıcından beri istediği şey buydu. Bunun sürdürülebilir bir ateşkes olmasını umuyoruz." diye konuştu.

Dmitriy Peskov, Rusya'nın İran'a yeteri kadar yardım etmediğine yönelik yapılan yorumlara ilişkin, "Rusya'nın, net tutumuyla İran'ı gerçekten desteklediğine dair çok sayıda açıklama yaptık. Elbette, İran'la ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Erakçi vasıtasıyla Putin'e mektup gönderdiğine yönelik iddiaları yanıtlayan Peskov, "Yazılı bir belge yoktu. İran liderliğinden belirli mesajlar vardı diyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel
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