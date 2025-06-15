Rusya, İran'daki Vatandaşlarını Tahliye Etmek İçin Hazırlık Yapıyor
Rusya, İran'daki Rus vatandaşlarının kara sınırından tahliyesi için hazırlıklar yapıldığını açıkladı. Tahran Büyükelçiliği, sürecin başlatılması için çalışmalara başladı.
(ANKARA) - Rusya'nın, İran'daki Rus vatandaşlarının kara sınırından tahliyesi için hazırlık yaptığı bildirildi.
Rus devlet medyasi Ria Novosti'nin aktardığı habere göre, Rusya'nın Tahran Büyükelçiliği, İran'daki Rus vatandaşlarının, kara sınırı üzerinden ülkeden tahliyesi için çalışma yürütüyor.
Kaynak: ANKA / Güncel