Rusya, İran'da 8 Yeni Nükleer Enerji Santrali İnşa Edecek

TAHRAN, 10 Haziran (Xinhua) -- Rusya, daha önce İran'la imzaladığı anlaşma çerçevesinde İran'da 8 yeni nükleer enerji santrali inşa edecek.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın bildirdiğine göre İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, pazartesi günü İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyelerinin kurumun Tahran'daki merkezine düzenledikleri ziyaret sırasında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İslami, planlanan 8 nükleer reaktörden 4'ünün ülkenin güneyindeki Buşehr eyaletinde inşa edileceğini belirtti.

Milletvekillerini Buşehr Nükleer Santrali'nde yapımı devam eden 2. ve 3. üniteler hakkında da bilgilendiren İslami, bu ünitelerin İranlı şirketler tarafından inşa edildiğini vurguladı.

Heyetin ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan İslami, enerji geliştirme strateji çerçevesinde ülkenin nükleer enerji üretim kapasitesini üç katına çıkarmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Rusya'nın Mayıs 2011'de inşaatını tamamladığı, İran'ın ilk ve faaliyet halindeki tek nükleer santrali olan Buşehr Nükleer Santrali, ülkenin sivil nükleer enerji programı açısından kritik öneme sahip. Santral, uzun süredir Rusya'nın Devlet Atom Enerjisi Şirketi Rosatom ile işbirliği yürütüyor.