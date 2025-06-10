Rusya, İran'da 8 Yeni Nükleer Enerji Santrali İnşa Edecek

Rusya, İran'da 8 Yeni Nükleer Enerji Santrali İnşa Edecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Rusya ile yapılan anlaşma çerçevesinde İran'da toplamda 8 yeni nükleer enerji santralinin inşa edileceğini açıkladı. 4 santralin Güney İran'daki Buşehr eyaletine inşa edileceği belirtiliyor.

TAHRAN, 10 Haziran (Xinhua) -- Rusya, daha önce İran'la imzaladığı anlaşma çerçevesinde İran'da 8 yeni nükleer enerji santrali inşa edecek.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın bildirdiğine göre İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, pazartesi günü İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyelerinin kurumun Tahran'daki merkezine düzenledikleri ziyaret sırasında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İslami, planlanan 8 nükleer reaktörden 4'ünün ülkenin güneyindeki Buşehr eyaletinde inşa edileceğini belirtti.

Milletvekillerini Buşehr Nükleer Santrali'nde yapımı devam eden 2. ve 3. üniteler hakkında da bilgilendiren İslami, bu ünitelerin İranlı şirketler tarafından inşa edildiğini vurguladı.

Heyetin ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan İslami, enerji geliştirme strateji çerçevesinde ülkenin nükleer enerji üretim kapasitesini üç katına çıkarmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Rusya'nın Mayıs 2011'de inşaatını tamamladığı, İran'ın ilk ve faaliyet halindeki tek nükleer santrali olan Buşehr Nükleer Santrali, ülkenin sivil nükleer enerji programı açısından kritik öneme sahip. Santral, uzun süredir Rusya'nın Devlet Atom Enerjisi Şirketi Rosatom ile işbirliği yürütüyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Avusturya'da ortaokula silahlı saldırı! En az 9 kişi hayatını kaybetti

Ülke şokta! Ortaokula silahlı saldırı düzenlendi, en az 9 ölü var
Ferdi Zeyrek'e veda! Özgür Özel gözyaşlarına boğuldu

Ferdi Zeyrek'e veda! Özgür Özel gözyaşlarına boğuldu
Ferdi Zeyrek'in eşi, alanda toplanan binlerce kişiden helallik istedi

Ferdi Zeyrek'in eşinin isteği cenaze törenine damga vurdu
Madleen baskınında gözaltına alınan Greta Thunberg dahil 4 kişi İsrail'den sınır dışı edildi

Greta Thunberg dahil 4 aktivist sınır dışı edildi
Serdar Ortaç yıllar sonra sahnede yardım almadan yürüdü

Yıllar sonra ilk! Serdar Ortaç'ı görenler gözlerine inanamadı
Kokoreçe tövbe ettirecek görüntüler

Kokoreçe tövbe ettirecek görüntüler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski Galatasaraylı Angelino'dan tarihi imza! Yılda 22 milyon euro kazanacak

Eski Galatasaraylı'dan tarihi imza! Yılda 22 milyon euro kazanacak
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
7 gollü çılgın maç! Son sözü De Bruyne söyledi

7 gollü çılgın maç! Son sözü De Bruyne söyledi
Ekrem İmamoğlu'ndan Adalet Bakanlığı'na Ferdi Zeyrek başvurusu

İmamoğlu'ndan bakanlığa Ferdi Zeyrek başvurusu
Beşiktaş'ta Osayi Samuel'den sonra bir bomba daha

Beşiktaş'ta Osayi Samuel'den sonra bir transfer bombası daha
ABD'de kaos büyüyor! Trump savaş birliklerini sahaya sürdü

ABD'de kaos büyüyor! Trump savaş birliklerini sahaya sürdü
Ronaldo'nun yeni sezonda formasını giyeceği takım belli oldu

Ronaldo'nun yeni sezonda formasını giyeceği takım belli oldu
Mermerli Plajı'nda 1000 liralık giriş ücreti tepki çekti! Valilik araya girdi

Giriş ücreti 1000 lira olan plaj kriz yarattı! Araya valilik girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.