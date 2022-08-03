Rusya, İran'a ait uyduyu uzaya fırlatacak Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), İran adına uzaya bir uydu fırlatılacağını duyurdu. Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), İran adına uzaya bir uydu fırlatılacağını duyurdu. Roscosmos'tan yapılan açıklamada, İran'a ait "Hayyam" adlı uydunun 9 Ağustos'ta uzaya gönderileceği belirtildi. Açıklamada, İran uydusuyla Rusya'ya ait 16 küçük uydunun da Soyuz 2.1b roketiyle Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılacağı kaydedildi. Güncel AA / Emre Gürkan Abay Rusya İran Güncel Haberler

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