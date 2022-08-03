Rusya, İran'a ait uyduyu uzaya fırlatacak
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), İran adına uzaya bir uydu fırlatılacağını duyurdu.
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Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), İran adına uzaya bir uydu fırlatılacağını duyurdu.
Roscosmos'tan yapılan açıklamada, İran'a ait "Hayyam" adlı uydunun 9 Ağustos'ta uzaya gönderileceği belirtildi.
Açıklamada, İran uydusuyla Rusya'ya ait 16 küçük uydunun da Soyuz 2.1b roketiyle Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılacağı kaydedildi.
AA / Emre Gürkan Abay - Güncel