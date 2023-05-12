Rusya, İngiltere'nin Ukrayna'ya uzun menzilli füze kararına tepki gösterdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Ukrayna'ya "Storm Shadow" uzun menzilli seyir füzeleri tedarik etme kararının bölgedeki durumu ciddi şekilde tırmandıracağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İngiltere hükümetinin Ukrayna'ya uzun menzilli seyir füzeleri ile ilgili kararına tepki gösterildi.

Uzun menzilli yüksek hassasiyetli füze sistemlerinin Kiev'e verilmesinin İngiltere'nin Ukrayna ihtilafına benzeri görülmemiş düzeyde müdahil olduğunu açıkça gösterdiği kaydedilen açıklamada, "Bu kararı, Londra'nın, Ukrayna'yı daha fazla silahlandırmayı ve özel askeri operasyon bölgesindeki durumu ciddi şekilde tırmandırmayı amaçlayan son derece düşmanca bir adımı olarak değerlendiriyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İngiltere'nin çatışmayı yıkım ve can kaybı açısından yeni bir düzeye taşımaya hazır olduğuna işaret edilen açıklamada, "Rus tarafı, İngiliz seyir füzelerinin Ukrayna tarafından kullanılmasından doğabilecek tehditleri etkisiz hale getirmek için gerekli tüm önlemleri alma hakkını saklı tutar. Londra'daki yıkıcı faaliyetin sonuçlarının tüm sorumluluğu tamamen bu pervasız adımın sahipleri ve uygulayıcılarına aittir." ifadelerine yer verildi.

Storm Shadow seyir füzelerinin, 250 kilometrenin üzerinde bir menzile sahip olduğu biliniyor.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, şubatta yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler göndermeye hazır olduklarını ve İngiliz hükümetinin bunların tedariki için ihale sürecini başlattığını belirtmişti.