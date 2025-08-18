Rusya, İngiltere'nin Ukrayna'ya Asker Gönderme Planını Kınıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiliz yetkililerin, Ukrayna'da NATO ülkelerinin katılımıyla askeri birliklerin konuşlanmasına ilişkin açıklamalarının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada, ABD-Rusya arasındaki Alaska zirvesinde, Ukrayna'daki çatışmaların sona erdirilmesi için "samimi bir arzu" gösterildiğini bildirdi.

Londra'dan ise söz konusu çabalara zarar vermeye yönelik çok sayıda açıklama geldiğine işaret eden Zaharova, "İngiltere Savunma Bakanı John Healey, 15 Ağustos'ta, yürürlüğe girdiğinde ateşkesi sürdürmek için Ukrayna'ya askeri personel göndermeye hazır olduğunu açıkça belirtmiştir." dedi.

Zaharova, İngilizlerin "Ukrayna'daki çatışmayı kışkırtmadaki rolünün" iyi bilindiğini vurgulayarak, "Ukrayna'da, NATO ülkelerinin katılımıyla askeri bir birliğin konuşlanmasıyla ilgili herhangi bir senaryoyu kategorik olarak kabul etmediğimizi tekrar teyit ediyoruz." ifadesini kullandı.

Söz konusu konuşlanmanın gerçekleşmesi halinde durumun öngörülemeyen sonuçlara yol açabileceğini belirten Zaharova, "Londra'da durumu çözmekle ilgilenmiyorlar, ancak kan dökülmesini sürdürmek için mümkün olan her şeyi yapıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.