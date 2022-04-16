Rusya, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Dışişleri Bakanı Liz Truss ve Savunma Bakanı Ben Wallace'ın aralarında bulunduğu 13 üst düzey yönetici... - Haberler

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Rusya, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Dışişleri Bakanı Liz Truss ve Savunma Bakanı Ben Wallace'ın aralarında bulunduğu 13 üst düzey yönetici...

AA - Ali Cura - Güncel
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Rusya, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Dışişleri Bakanı Liz Truss ve Savunma Bakanı Ben Wallace'ın aralarında bulunduğu 13 üst düzey yönetici...

Rusya, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Dışişleri Bakanı Liz Truss ve Savunma Bakanı Ben Wallace'ın aralarında bulunduğu 13 üst düzey yönetici hakkında yaptırım kararı aldı.

Rusya, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Dışişleri Bakanı Liz Truss ve Savunma Bakanı Ben Wallace'ın aralarında bulunduğu 13 üst düzey yönetici hakkında yaptırım kararı aldı.

AA / Ali Cura - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Boris Johnson, Ben Wallace, Rusya, Güncel, Haberler

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