Üye Girişi
Haberler

Rusya, İngiliz siyasi temsilcilere ve gazetecilere giriş yasağı getirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Dışişleri Bakanlığı, bazı İngiliz siyasi temsilci, uzman ve gazetecilerin ülkeye girişinin yasaklandığını duyurdu. İngiltere'nin Rusya'ya karşı kışkırtıcı ve düşmanca siyaset izlediği, Ukrayna'ya destek sağlayarak savaşı sürdürme niyetinde olduğu belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, bazı İngiliz siyasi temsilci, uzman ve gazetecilerin ülkeye girişinin yasaklandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'nin Rusya'ya karşı "kışkırtıcı" ve "düşmanca" siyaset izlediği, Ukrayna'ya destek sağlayarak savaşı sürdürme niyetinde olduğu bildirildi.

Buna karşılık İngiltere'den bazı siyasi temsilci, uzman ve gazetecilerin Rusya'ya girişine yasak getirildiği kaydedilen açıklamada, yaptırım uygulanan kişilerin sayısına yer verilmedi.

Açıklamada, "İngilizlerin, özel askeri operasyonu bağlamında Rusya'yı itibarsızlaştırma ve uluslararası alanda izole etme girişimlerine kararlı ve sert şekilde tepki vermeye devam edeceğiz. Londra'yı Ukrayna'ya askeri destek sağlamaktan vazgeçmeye çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Dışişleri Bakanlığı Ukrayna Siyaset Rusya Güvenlik Dış Politika Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var

Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var

 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış

Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış

 DEM Parti 'kayyum' kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor

DEM Parti "kayyum" kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor

Bakmadan Geçme

Yalan 3. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Haziran Yalan yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Haziran 2024 Bursa su kesintisi listesi! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 28. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Haziran Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Çakallarla Dans 6 nerede, ne zaman çekildi? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Haziran 2024 Antalya su kesintisi listesi! Kurban eti ile neler yapılabilir? Kurban eti ile yapılan en iyi yemek tarifleri İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 3-4 Haziran 2024 İzmir su kesintisi listesi! Vizontele ne zaman, nerede çekildi? Vizontele filmi hangi il ve ilçede çekilmiştir? #128250 İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Haziran Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Vizontele filmi oyuncuları kim? Vizontele filmi konusu, oyuncuları ve Vizontele özeti! #128250 3 Haziran 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? #128680 3 Haziran 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 3 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 3 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Haziran 2024 Ankara su kesintisi listesi! A101 6 HAZİRAN AKTÜEL KATALOG | 6 Haziran'da A101'de neler olacak?
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Yeğeninden iddialara yanıt var

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Yeğeninden iddialara yanıt var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title