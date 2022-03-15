Rusya ile Ukrayna arasındaki çevrim içi müzakereler sürüyor
AA - Meiramgul Kussainova - Güncel
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Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında başlatılan müzakerelerin çevrim içi formatta devam ettiği bildirildi.
Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında başlatılan müzakerelerin çevrim içi formatta devam ettiği bildirildi.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki müzakerelerin dünkü teknik aradan sonra yeniden başlatıldığını duyurdu.
Podolyak, "Müzakereler yeniden başlatıldı. Taraflar arasında zorlu bir tartışma sürüyor." ifadesini kullandı.
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
AA / Meiramgul Kussainova - Güncel