Rusya ile Ukrayna Arasında Esir Takası Anlaşması

Rusya ile Ukrayna Arasında Esir Takası Anlaşması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, İstanbul'daki toplantıda Rusya ile 1000 kişiye karşılık 1000 kişinin takas edilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Ateşkes ve liderler düzeyinde olası toplantılar da gündemde.

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, "(Rusya'yla) 1000 kişiye karşılık 1000 kişinin takas edilmesi konusunda anlaşmaya vardık." dedi.

Umerov, İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılan ve Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakereleri kapsamında düzenlenen Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakan Umerov, toplantıda ateşkes ve esir takası konuları ile liderler düzeyinde olası bir toplantının görüşüldüğünü belirterek "(Rusya'yla) 1000 kişiye karşılık 1000 kişinin takas edilmesi konusunda anlaşmaya vardık." ifadesini kullandı.

Umerov, farklı modaliteler üzerinde de çalıştıklarını aktararak "Meslektaşlarımız temas halinde ve tüm belgeleri değiş tokuş edeceğiz. Şimdi esir takası yapmaya ihtiyacımız var. Yakında bir sonraki aşamanın ne olduğunu size bildireceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel
Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma! İstanbul'daki zirveden 'esir takası' çıktı

İstanbul'daki zirveden ateşkes değil "Takas" kararı çıktı
Trump, Körfez ülkelerinden 3 trilyon doları aşan yatırım ve silah anlaşmalarıyla dönüyor

Körfez turunda kasayı doldurup gitti! Rakam öyle böyle değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vize uygulamaları mutlaka gözden geçirilmeli

Liderlerin gözlerinin içine bakarak söyledi: Uygulamayı gözden geçirin
2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni'den olay sözler: Benim boyuma erişmek istedi

2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni esprisiyle kırdı geçirdi
Zincir marketten alınan paketten mavi süt çıktı

Zincir marketten alınan paketten mavi süt çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16 Mayıs 'Ulusal Erişilebilirlik Günü' ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Önemli günlere bir yenisi eklendi
Diyarbakır'da Kürt Dil Bayramı'na özel şiirli kaldırımlar

Diyarbakır'da belediyenin son icraatı tartışma yarattı
600 bin kamu işçisini ilgilendiren zam görüşmelerinde yine sonuç alınamadı

600 bin kamu çalışanı beklediğini alamadı
Kerem Aktürkoğlu'ndan TFF'ye olay tepki

Kerem'den TFF'ye eşi benzeri görülmemiş tepki
Hint dağcı Everest Dağı'nın zirvesinde hayatını kaybetti

Dünyanın en yüksek noktasında ölü bulundu
Canlı yayında öldürülen TikTok fenomeniyle ilgili korkunç iddia

Canlı yayında öldürülen TikTok fenomeniyle ilgili korkunç iddia
Devlet Memurları Kanunu'ndaki değişiklikler yürürlüğe girdi

Memurluk şartları değişti! Bugünden itibaren geçerli
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.