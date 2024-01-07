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Rusya ile Türkiye arasında yolcu taşıyan kruvaziyer Trabzon Limanı'na geldi

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Rusya'nın Soçi kentinden çıkıp Türkiye'deki çeşitli limanlara uğrayan 1200 yolcu kapasiteli, 193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki 11 katlı kruvaziyer, Trabzon Limanı'na ulaştı. Geminin taşıdığı 1050 turist, işlemlerinin ardından kentin tarihi ve turistik yerlerini görmek için limandan ayrıldı. Kruvaziyerin akşam saatlerinde kentten ayrılacağı öğrenildi.

Rusya ile Türkiye arasında yolcu taşıyan "Astoria Grande" kruvaziyeri Trabzon Limanı'na geldi.

Rusya'nın Soçi kentinden çıkıp Türkiye'deki çeşitli limanlara uğrayan 1200 yolcu kapasiteli, 193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki 11 katlı kruvaziyer, Trabzon Limanı'na ulaştı.

Geminin taşıdığı 1050 turist, işlemlerinin ardından kentin tarihi ve turistik yerlerini görmek için limandan ayrıldı.

Kruvaziyerin akşam saatlerinde kentten ayrılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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