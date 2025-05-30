Rusya, İkinci Tur Müzakerelere İstanbul'da Başlıyor

Rusya, İkinci Tur Müzakerelere İstanbul'da Başlıyor
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus müzakere heyetinin İstanbul'a hareket ettiğini ve Kiev temsilcileriyle ikinci tur müzakerelere pazartesi sabahı başlayacaklarını duyurdu. Peskov, Putin'in Zelenski ve Trump ile görüşme olasılığını desteklediğini ancak iyi bir hazırlık gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rus müzakere heyetinin bugün İstanbul'a doğru hareket ettiğini ve pazartesi sabahı itibarıyla Kiev temsilcileriyle ikinci tur müzakerelere hazır olacağını duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve ABD Başkanı Donald Trump ile kişisel görüşme olasılığını ilkesel olarak desteklediğini belirten Peskov "Bu tür temaslara ihtiyaç var, ancak Başkan (Putin) öncesinde iyi bir hazırlık yapılması gerektiğini düşünüyor" dedi.

Peskov'a göre Moskova, İstanbul'daki ikinci tur görüşmelerde Rusya ve Ukrayna tarafından hazırlanan mutabakat taslaklarının ele alınmasını bekliyor. Kremlin Sözcüsü, Ukrayna savaşına ilişkin Rusya'nın hazırladığı mutabakat metninin ayrıntıları kamuoyuyla paylaşılmayacağını bir kez daha teyit etti.

Peskov ayrıca, "Avrupa güvenliğinin geleceği elbette Avrupalılarla tartışılmalı, ancak İstanbul'daki görüşmeler yalnızca Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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