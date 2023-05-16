Rusya: Hipersonik Kinjal füzesiyle Kiev'de ABD yapımı Patriot sistemini vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, hipersonik "Kinjal" füzesiyle Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ABD yapımı Patriot hava savunma sistemini vurduklarını bildirdi.

Konaşenkov, Rusya- Ukrayna Savaşı'na ilişkin başkent Moskova'da açıklamalarda bulundu.

Gece Ukrayna ordusuna ait askeri merkezlere, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya sevk ettiği mühimmat, silah ve askeri araç depolarına yönelik havadan ve denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla saldırı düzenledikleri bilgisini paylaşan Konaşenkov, saldırıların hedefine ulaştığını ve belirlenen tüm nesnelerin vurulduğunu söyledi.

Konaşenkov, "Hipersonik Kinjal (Hançer) füzesiyle Kiev'de ABD yapımı Patriot hava savunma sistemi vuruldu." dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Ukrayna tarafının 6 adet "Kinjal" füzesinin vurulduğu yönündeki açıklamasını değerlendirerek "Kinjal, benzeri görülmemiş teknik ve taktik özelliklere sahip. Bunu defalarca Putin ( Rusya Devlet Başkanı) ve teknik uzmanlarımız söyledi. Bu gerçekten böyle." ifadesini kullandı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Patriot sistemlerinin ABD, Hollanda ve Almanya'dan geldiğini daha önce bildirmişti.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Kiev bölgesinde Patriot sistemiyle Rusya'ya ait hipersonik Kinjal füzesini düşürdüklerini belirtmişti.